Jasmin Wagner & Lucas Cordalis: Ihre alte Liebe ist nie gerostet

Wie Jasmin nämlich nun im Gespräch mit "Gala" offenbart, haben sie und Lucas auch nach all den Jahren immer noch Kontakt! Selbstredend ist dabei, dass sie nicht mehr regelmäßig was voneinander hören. Aber sobald große Ereignisse im Leben des anderen anstehen, geben sich Jasmin und Lucas immer noch ein Update. Jasmin berichtet: "Also wir sind jetzt nicht andauernd am Schlagaustausch. Aber wenn jetzt irgendwas passiert, dann würde ich natürlich sagen: 'Geht es dir gut?'" Wie schön! Ehrliche Worte, die zeigen: Die alte Liebe von Jasmin und Lucas ist nie vollständig gerostet und die beiden haben über all die Jahre hinweg immer noch den Kontakt gehalten! Ob Jasmin uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!