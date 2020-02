Jason Davis: Disney-Star stirbt mit 35 Jahren!

Reddit this

Jason Davis wurde vor allem durch die Synchronisation des Mikey Blumberg in der Animations-Serie "Disney's große Pause" berühmt. Zudem war er in zahlreichen -Filmen wie "I, Tonya" und "Rush Hour" zu sehen. Jetzt ist Jason tot.

Emotionale Worte von Mutter Nancy

Die Schauspieler starb völlig überraschend am Sonntag in Los Angeles. Seine Mutter Nancy Davis Rickel bestätigte die traurigen gegenüber "Variety". "Ich bin zutiefst erschüttert euch die traurigste Nachricht meines Lebens zu überbringen", sagte sie. "Jason hatte ein Herz aus Gold und so viel Lebensfreude. Er war für alle, die ihn jemals kannten, da. Er liebte seine Freunde und seine Familie über alles."

Jason Davis war drogensüchtig

Was die Todesursache war, ist bisher nicht bekannt. Jedoch hatte Jason in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Seit 2010 soll er jedoch nichts mehr angerührt haben. Ob er jetzt einen Rückfall hatte, ist bisher noch völlig unklar...

