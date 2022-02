Jason Reimann & Frau Hunter: Ehe-Aus! Sie bestätigt es auf Instagram

Zum Glück wird ihr von einigen Fans der Rücken gestärkt, denn die bösen Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. "Was geht es euch an, wie jemand sein Leben lebt? Und auch wenn Jason und Huntie nicht mehr zusammen sind, so haben sie gemeinsame Kinder und dafür lohnt es sich allemal, freundschaftlich miteinander umzugehen", feuert eine Userin.

Ein Liebespaar sind sie zwar nicht mehr, doch das hält sie nicht davon ab, sich gemeinsam um ihre Kinder zu kümmern. Erst vor wenigen Tagen hat Jason ein Foto seiner beiden Jungs auf seinem Instagram-Account geteilt. Und dem Lächeln nach zu urteilen haben sie einen Weg gefunden, mit der Trennung von Mama und Papa umzugehen...