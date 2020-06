Jason Segel will Heath Ledgers Tochter adoptieren

Das macht Jason natürlich nicht einfach so, er fragte Heath Ledgers Eltern vorher um Erlaubnis.

Denn die in Australien lebenden Großeltern von Matilda wollen ihre Enkelin natürlich weiterhin sehen. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun".

Deshalb hat Jason Segel mit Opa Kim Ledger gesprochen.

"Jason hat angerufen und sich bei Kim vorgestellt. Und dann hat er die Ledgers in sein Haus eingeladen. Wann auch immer sie aus Australien vorbeikommen wollen, um Michelle und Maddie zu besuchen, seien sie bei ihm willkommen. Kim war davon einfach nur überwältigt!"

Den Segen der Ledgers hat Jason Segel also. Dann steht der Adoption ja nichts mehr im Wege.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!