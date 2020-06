Jason Statham kann sich nicht vor Fans verstecken

"Ich bin in Priester-Robe und einem Koffer durch die Gegend gegangen und alle meinten, 'Hey Jason, wie geht es dir?' und ich dachte nur, 'Wirklich? Ihr könnt mich immer noch erkennen? Ich dachte, ich wäre verkleidet.'" Dabei spekuliert der britische Schauspieler jedoch nicht darauf, dass es sein Aussehen ist, das unverkennbar sei, sondern vielmehr seine Stimme, wie er überlegt: "Es muss an der gebrochenen Nase gelegen haben oder sie haben gehört, wie ich mit jemandem geredet habe. Es war sicher der Akzent." Die Perücke, die Statham für die Szene tragen musste, gefiel dem Action-Star, der seit Jahren durch seine Glatze auffällt, hingegen gar nicht. "Ich hab diese Perücke aufgesetzt und meinte nur, 'Zum Glück habe ich eine Glatze!' Haare stehen mir einfach nicht." "Parker", in dem Statham an der Seite von Jennifer Lopez nach Millionen-Dieben auf der Jagd ist, kommt in Deutschland am 7. Februar in die Kinos. © WENN