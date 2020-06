Jason Statham: Peinliches Go-Go-Video!

Gerade erst wurde die Öffentlichkeit auf ein Video aus den 90ern aufmerksam, in dem der heute 47-Jährige mitspielt. Obwohl, zu spielen hatte er nicht viel. Es handelt sich um ein Musik-Video der schottischen Band Shamen mit dem Titel "Comin' On".

Darin ist Jason Statham einer der Go-Go-Tänzer, die im Hintergrund mit Leoparden-Print-Speedos eingeölt herumhopsen. Der Schauspieler zeigt seine Bauchmuskeln und seine Moves und seine Glatze. Denn auch schon damals hatte er keine Haare auf dem Kopf.

Der Clip wurde 1993 veröffentlicht, also fünf Jahre vor seiner ersten Filmrolle in "Bube, Dame, König, grAS" und neun Jahre vor seinem großen Durchbruch mit "The Transporter". Eine klassische Jugendsünde ist es aber nicht, denn damals war er bereits Mitte 20.