Jay Jay Jackpot: Schock-Diagnose! Die Youtuberin schwer krank!

Jay Jay Jackpot ist ein echtes Youtube-Phänomen. In ihren Videos erklärt sie ihren Followern die Welt und gibt Einblicke in ihr Leben - und stellt sich dabei ziemlich dumm. Doch so doof wie Jay Jay Jackpot sich gibt, ist sie gar nicht. Sie spielt eine Rolle. Und wie es wirklich in ihr Aussieht, wird ihren Fans erst jetzt bewusst. Denn die sonst so lustige Youtuberin ist todkrank!

Jay Jay Jackpot: Emotionales Interview

Beim Interview im Frühstücksfernsehen, packt Jay Jay Jackpot aus. Sie leidet seit ihrer Kindheit an einem schweren Herzfehler. Wegen dem sie immer wieder ins Krankenhaus musste. Im Interview bricht die Blondine sogar in Tränen aus.

2015 war sie das letzte Mal beim Frühstücksfernsehen. Seit dem ist viel passiert. "Ich war seit 2015 immer im Krankenhaus und so, weil ich einen Herzfehler habe. Dann war ich auf der Intensivstation und sie haben gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie mich aus dem Krankanhaus rausbekommen", erklärt Jay Jay Jackpot mit Tränen in den Augen. Jay jay war extrem dünn, die Ärzte hatten wenig Hoffnung. Heute geht es ihr eigentlich gut. Doch sie gibt zu: "Ich war vor einer Woche wieder im Krankenhaus, für zwei Wochen. Es geht immer hoch und runter. Ich falle immer wieder zurück", gesteht sie weiter.

Jay Jay Jackpot: So sehr leidet sie

Die Krankheit unter der Jay Jay Jackpot leidet, ist unheilbar und lebensbedrohlich. "Es wird eigentlich immer schlimmer", so die Youtuberin. "Ich habe den Herzfehler seit dem ich krank bin und war deswegen immer im Krankenhaus." Als Kind wurde sie sogar gehänselt. Wie sehr sie das Thema belastet, sieht man der 31-Jährigen deutlich an. Ihr kullern Tränen über die Wangen, sie spricht mit zittriger Stimme. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen! Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch in Zukunft stark genug ist, um weiterhin so tapfer mit der Krankheit umzugehen....