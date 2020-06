Jay Khan: DSDS-Menderes im Dschungelcamp ist unverantwortlich!

Die diesjährigen Kandidaten betrachtet er mit kritischen Augen. In Rolf Zacher sieht der Musiker viel Potenzial, bei DSDS-Ikone Menderes macht sich Jay jedoch eher Sorgen.

Er erklärt „Focus Online“ gegenüber: „Dass Menderes einzieht, halte ich persönlich für eine sehr unverantwortliche Geschichte. Ich kenne ihn halbwegs persönlich. Das ist ein ganz lieber Junge, aber ein ganz sensibler Mensch. Er ist so ein Typ, der meint, er muss sich beweisen. Und wenn das dann nicht so aufgeht, können Dinge passieren, die vielleicht weniger schön sind. Das ist der Kandidat, bei dem ich mir am meisten Sorgen machen würde. Und bei ihm könnte ich mir auch vorstellen, dass er nach drei Tagen sagt: „‘Ich bin ein Star, holt mich hier raus‘“. Was Jay Khan allerdings nicht falsch einschätzen sollte ist die Tatsache, dass Menderes Bagci ein zäher Brocken ist. Dies hat er in 12 Jahren DSDS eindeutig unter Beweis gestellt…