Jay Khan verspottet Bachelor-Kandidatinnen via Facebook!

Dem wird derzeit zwar eine Liasion mit Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Nowak angedichtet, geriet aber trotzdem lässt der Musiker es sich nehmen, auch den Kontakt zu anderen Aussortierten aus der RTL-Kuppelshow zu suchen. Allerdings war er wohl nicht ganz so begeistert von den drei Damen. Via Facebook höhnte er im Anschluss: „Dieser Moment im Club, wenn irgendwelche abservierten Bachelor Kandidatinnen meinen, sie wären die Kardashians.“ Die drei Bachelor-Girls fanden das nicht so lustig. Dina scherzte motzig zurück: „Dieser Moment im Club wenn sich ein Jay Khan persönlich abserviert fühlt.“ Wer nun am Ende des Tages wen abserviert hat, wird sich wohl nie aufklären….