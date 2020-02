JayStation: Youtuber täuscht den Tod seiner Freundin vor - für mehr Klicks!

Die Szenen, die der kanadische YouTuber Jason Ethier alias JayStation im Januar auf seinem Kanal hochlud, sind wirklich tragisch. Er sitzt heulend vor einem Kreuz aus Holz und hält sich immer wieder die Hände vors Gesicht. In dem Video erzählte er seinen Followern von dem Tod seiner Freundin Alexia Marano. Ein Betrunkener habe sie einfach überfahren. Doch jetzt kommt raus: Das war alles erstunken und erlogen...

War Alexia Marano in den Plan eingeweiht?

Alexia lebt! Das gab JayStation wenige Tage später in einem weiteren Video zu. Angeblich schmiedete er den Plan gemeinsam mit seiner Freundin, um mehr Follower für ihren Zweit-Channel zu bekommen. Sogar ihre Eltern sollen eingeweiht gewesen sein. "Leute, ich habe mich in dieses Mädchen verliebt, ich habe versucht, ihr zu helfen auf berühmt zu werden, sie hat mich ohne Vorwarnung verlassen und versucht, mein Leben zu ruinieren" erklärte er.

JayStation sitzt in U-Haft

Doch Alexia weist alle Vorwürfe zurück. Sie wusste laut eigener Aussage nicht, was er in dem Video sagen wird. Außerdem wirft sie Jason vor, dass er sie während der Beziehung missbraucht hat. Der Sender BBC berichtet jetzt, dass sogar eine Waffe im Spiel war. Die Polizei ist bereits eingeschaltet. Der Youtuber sitzt aktuell in U-Haft. Am 16. März wird im Gericht über seine Strafe entschieden.

