Jazz-Star Bucky Pizzarelli im Alter von 94 Jahren verstorben!

Jazz-Star Bucky Pizzarelli ist tot! Die 94-Jährige Legende schloss für immer seine Augen.

Der Sohn und Bucky Pizzarelli meldet sich mit der traurigen Nachricht zu Wort

John Pizzarelli wendet sich nun mit einem emotionalen -Post an die Öffentlichkeit und berichtet über das Ableben seines Vaters. So heißt es: "Mein Vater war ein Mentor für so viele Gitarristen, egal ob für Profis oder Amateure. Immer mit Ratschlägen, immer ermutigend, immer im Einklang und immer bereit für einen Aufnahmetermin. Er war ein wundervoller Dad." In seinem langen Post hob er Karriere-Höhepunkte von Bucky hervor, unter anderem seine bedeutende Arbeit für die Sender NBC und ABC.

Bucky Pizzarelli feierte Mega-Erfolge

Der 94-Jährige war seit den 50er-Jahren aus der Jazz-Szene nicht mehr wegzudenken. Er war jahrelang Teil des "The Tonight Show"-Orchesters und arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Musikern wie Benny Goodman, Joe Mooney und Gene Harris zusammen. Kurz nach seiner Covid-19-Diagnose müssen seine Fans nun um ihr Idol trauern. Neben seiner Frau Ruth und seinem Sohn John hinterlässt er noch drei weitere Kinder: Martin, Anne und Mary sowie seine vier Enkelkinder.

