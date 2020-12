Jazzy Gudd: BTN-Eule spricht über ihr Comeback

Sie war zwar nicht lange dabei, doch die Fans haben "Eule" geliebt. Seit zwei Jahren müssen sie nun auf die Schauspielerin verzichten. Doch könnte sich das vielleicht bald ändern?

Kann sich Jazzy Gudd ein Comeback bei BTN vorstellen? "Nein, nach wie vor nicht. Wenn man den Verlauf der Serie sieht, es sind so viele alte Schauspieler wieder gekommen: Fabrizio, JJ, Ole. Ich reihe mich nicht gerne in so etwas ein und sage: ‚Es gehen alle zurück, also mache ich das jetzt auch‘. Ich bin dann eher so, dass ich sage: ‚Dann erst recht nicht‘", erklärt sie im Interview mit "klatsch-tratsch.de".

Damit wäre die Hoffnung der Fans zerplatzt...