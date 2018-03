Jazzy Gudd: BTN-Star zeigt ihren Freund!

Bei "Berlin - Tag & Nacht" hatte es Eule in der Liebe nicht einfach. Nach einem langen hin und her kam sie dann doch mit Jannes zusammen.

Im privaten Leben hat Jazzy Gudd ihr Glück schon längst gefunden. Die Darstellerin hat einen Freund und postet immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Liebsten bei Instagram.

"Gegen Unendlich. Lieblingstyp, .... ich bin soo happy, dass wir uns haben! Wie Vona so schön sagte "Junge Liebe ist beflügelnd, doch die große Liebe schwer" ... Ich bin so glücklich für jeden Moment den ich mit dir teilen darf! Ich liebe Dich", schrieb Jazzy Gudd kürzlich zu einem Knutsch-Foto mit ihren Freund.

Jazzy Gudd schrieb für ihren Freund einen Song

Für Markus hat die Sängerin übrigens auch ihren Song „Déjà Vu“ geschrieben. "Für alle die sich fragen, um wen oder was es in meinem Song ‘Déjà Vu’ geht … Hier ist die Antwort … genauer gesagt ist ‘Er’ die Antwort. ‘Déjà Vu’ ist meine kleine Liebeserklärung an meinen Mann. Das Band was zwischen uns ist, ist einfach so besonders und einzigartig, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie mein Leben wohl ohne ihn aussehen würde… ‘Auch wenn ich ihn nicht nicht sehe, spür ich ihn mit jedem Atemzug… Auch wenn ich nicht weiß wo er ist, kenne ich jeden seiner Schritte nur zu gut….’ Markus, ICH LIEBE DICH", schrieb Jazzy Gudd. Die beiden sind wirklich ein süßes Paar.