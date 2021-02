Jean-Claude Carrière: Der Oscar-Preisträger ist tot

Trauriger Abschied von Jean-Claude

In seiner Jugend arbeitete Jean-Claude zunächst als Zeichner und Schriftsteller. Später machte er sich als Drehbuchautor einen Namen. Aus seiner Feder stammen Werke wie "Cyrano von Bergerac", "Die Blechtrommel" und "Schöne des Tages". Doch der gebürtige Franzose stand hin und wieder sogar selbst vor der Kamera. Sein Talent nutzte er außerdem auch dafür, Songtexte zu schreiben, so auch für Brigitte Bardot, Jeanne Moreau und Juliette Gréco. Vor rund fünf Jahren wurde Jean-Claude von der Europäischen Filmakademie für sein Lebenswerk geehrt. Doch das ist nicht der einzige Preis, über den er sich freuen konnte. 2014 erhielt er außerdem einen Ehren-Oscar.

Nach Angaben seiner Tochter soll in den nächsten Tagen eine Hommage in Paris stattfinden. Anschließend werde man Jean-Claude in seinem Heimatort Colombières-sur-Orb in Südfrankreich beerdigen.