Jean Hale: "Batman"-Star stirbt mit 82 Jahren

Unter anderem war sie in "Mein Onkel vom Mars", "Tom, Dick and Mary", "Auf der Flucht", "Die Leute von der Shiloh-Ranch", "Hawaii Fünf-Null" oder "Perry Mason" zu sehen. Bekanntheit erlangte sie vor allem mit ihrer Rolle in der "Batman"-Serie. Und auch für die Erfolgsserie "Bonanza" oder auch "Derek Flint - Hart wie Feuerstein" stand sie vor der Kamera. "Je reicher, desto ärmer" und "Küsse und Lügen" waren ihre letzten Rollen in den 90er Jahren. Danach hat sie sich etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

