Jeanette Biedermann: Bittere Niederlage zum Jahresanfang!

Sie will noch mal richtig durchstarten: Nach knapp zehn Jahren Auszeit meldet sich (39) mit neuen Songs, einem neuen Album und etlichen Tourterminen zurück. Doch überraschend wenige Menschen interessieren sich für die via fleißig beworbenen Konzerte des ehemaligen „GZSZ“- ...

Jeanette Biedermann wollte mit deutschen Songs durchstarten

Dabei sollte es doch das Comeback des Jahres werden! Und eigentlich schien der Erfolg programmiert, denn Jeanette singt ihre neuen Songs auf Deutsch – und folgt damit einem musikalischen Trend, mit dem aktuell so einige Gesangskünstler mächtig punkten. Zum Beispiel (39), an der Jeanette sich augenscheinlich nur allzu gern ein Beispiel nimmt: Auch ihre Bühnenoutfits und Social-Media- Beiträge erinnern verdächtig an Sarahs Auftritte und Postings.

Jeanette Biedermann: Schluss, aus - vorbei! Sie zieht einen Schlussstrich

Bitter Enttäuschung für Jeanette Biedermann

Doch offenbar kommt sie mit der scheinbar sicheren Abkupfer-Nummer nicht so gut an wie erhofft. Zwar stieg Jeanettes Album „DNA“ auf Platz acht der offiziellen deutschen Charts ein – aber mit allzu vielen Fans für ihre Live-Auftritte rechnet die Sängerin wohl nicht: Die Clubs, die sie für ihre Shows buchte, sind durch die Bank eher klein und überschaubar! So gibt es im Frankfurter „Gibson“ nur knapp 1.000, im Dortmunder „FZW“ gerade mal 1.300 Plätze. Und auch die sind längst noch nicht weg. Für Jeanette, der früher noch deutlich mehr Menschen zujubelten, dürfte der geringe Zuspruch eine herbe Enttäuschung sein…

