Jeanette Biedermann: DIESES Bauchfoto sorgt für Begeisterung!

Jeanette Bidermann trahlt über das ganze Gesicht. Der Grund? Das schöne Wetter! Mit Hotpants und geknotetem Top posiert sie fröhlich für die Kamera und genießt das Wetter. "Ihr Lieben, ich habe die letzten 2 Stunden gemütlich auf einer Wiese verbracht und ein bisschen geschrieben für das neue Album und die Sonne genossen", schwärmt sie zu dem Bild. Doch viele Fans können nur auf die Körpermitte der schauen...

Jeanette Biedermann: Erschütternde Ehe-Beichte!

Jeanette Biedermann: Furore um Bauchfoto

Wieso das so ist? Weil körperlich um keinen Tag gealtert zu sein scheint. Der Bauch der Sängerin ist immer noch so flach und trainiert, wie bei ihrem Durchbruch in den 90er Jahren. Damals zeigte die heute 39-Jährige ihren Bauch nur zu gerne. Und auch heute muss sie ihn definitiv nicht verstecken!

"Top Body", "Super fit schaust du aus", oder "Mega scharf", finden auch die Fans der Schauspielerin - und können kaum die Augen von dem Foto lassen.

Jeanette Biedermann ist wieder zurück

Jeanette Biedermann ist aber nicht nur gut in Form, was ihren Body angeht. Auch musikalisch meldet sie sich wieder zurück. Im September erscheint ihr nagelneues Album "DNA". Und auch das freut die Fans der kleinen Musikerin sehr. Jetzt müssen sie sich nur noch etwas gedulden...