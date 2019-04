Jeanette Biedermann: Dunkler Schatten über ihrem großen Glück

Reddit this

Erst vor wenigen Tagen machte ihre Fans mit einer süßen Ankündigung glücklich: Ihr neues Album steht schon in den Startlöchern. "Es wird also definitiv neue Musik von mir rauskommen, zu 'Sing meinen Song' Anfang Mai geht es los...", kündigte die Sängerin bei an.

Eine Nachricht, auf die ihre Follower schon sehnsüchtig gewartet haben. Schließlich erschien ihr letztes Soloalbum bereits 2009, und auch die letzte Platte mit ihrer Band "Ewig" ist schon vier Jahre her. Höchste Zeit also für neue Songs! Doch so ganz ungetrübt dürfte Jeanette Biedermanns Freude inzwischen nicht mehr sein...

Jeanette Biedermann bekommt Konkurrenz

Denn die 39-Jährige muss sich auf starke Rivalin gefasst machen. Fast zeitglich erscheint auch das neue Album von Sarah Connor. Die erste Single-Auskopplung "Vincent" kommt bereits am 5. April raus, das Album dann am 31. Mai - vier Jahre nach ihrer letzten Platte "Muttersprache". Zwei erfolgreiche deutsche Sängerinnen, die nach Jahren endlich wieder neue Musik herausbringen - da dürfte der Konkurrenzkampf vorprogrammiert sein.

hat bei den Social Media-Followern zwar die Nase vorn, aber dafür dürfte Jeanette Biedermann durch ihre Auftritte bei "Sing meinen Song" profitieren. Der Kampf um die Chartspitze dürfte also spannend werden...