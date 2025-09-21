Autsch!

Jeanette Biedermann: Fiese Vorwürfe gegen den Popstar

Jeanette Biedermann gilt als Everybody’s Darling. Doch hat sie auch eine andere Seite? Eine Kollegin macht ihr fiese Vorwürfe …

Jeanette Biedermann sitzt in einem Sessel und schaut nach unten.

Mit ihrem strahlenden Lächeln wirkt Pop-Sternchen Jeanette Biedermann (45) einfach sympathisch. Doch nun kommen überraschende Töne von einer Kollegin: Und die macht der Sängerin fiese Vorwürfe!

Rebecca Miro schießt gegen Jeanette Biedermann

Preluders war eine deutsche Girlgroup, die im Jahr 2003 aus der ProSieben-Show „Popstars – Das Duell“ hervorging. Rebecca Miro (42), einst Teil der Band, erinnert sich: „Egal, wo wir hingekommen sind, wir haben mit jedem respektvoll geredet.“ Doch diese Wertschätzung habe nicht jede gezeigt. „Es gibt ja eine junge Dame, die einfach Castingbands richtig scheiße fand, und das hat sie uns auch spüren lassen.“ Ihr Name: Jeanette Biedermann.

Kein Hallo, keine Begrüßung – und angeblich hätten viele diesen Eindruck geteilt. Eine bittere Erinnerung oder vielleicht nur ein altes Missverständnis? Wer weiß! Nur eines ist sicher: Das Pop-Business war sicher selten so märchenhaft nett, wie es nach außen schien.

