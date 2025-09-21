Jeanette Biedermann: Fiese Vorwürfe gegen den Popstar

Preluders war eine deutsche Girlgroup, die im Jahr 2003 aus der ProSieben-Show „Popstars – Das Duell“ hervorging. Rebecca Miro (42), einst Teil der Band, erinnert sich: „Egal, wo wir hingekommen sind, wir haben mit jedem respektvoll geredet.“ Doch diese Wertschätzung habe nicht jede gezeigt. „Es gibt ja eine junge Dame, die einfach Castingbands richtig scheiße fand, und das hat sie uns auch spüren lassen.“ Ihr Name: Jeanette Biedermann.