Jeanette Biedermann: GZSZ-Comeback noch in diesem Jahr?

Im Jahr 2004 stiegt Jeanette bei GZSZ aus und ließ ihre Rolle als Marie Balzer hinter sich. Natürlich nicht, ohne sich ein Hintertürchen aufzulassen. Sie starb nicht den Serientod. Ihre Rolle verließ nur die Stadt Berlin. Nun hoffen die Fans, dass Marie bald wieder Teil der Serie wird. Jeanette selbst hat eine Rückkehr nie ausgeschlossen: "Es kommt darauf an: Bei einer Serie ist es halt einfach wichtig, dass es mir wirklich zu 150 Prozent gefällt, dass ich es liebe, dass ich die Rolle aufregend und spannend finde."

Es wäre ja schon spannend zu erfahren, wie es mit Marie Balzer weitergegangen ist. Jeanette hat sich in all den Jahren äußerlich kaum verändert. Sie könnte also nahtlos an alte Erfolge anknüpfen. Ihre Musik müsste sie dann etwas zurückfahren. Aber die GZSZ-Fans würden es ihr danken. Dem TV-Comeback steht also nichts mehr im Wege.

