Jeanette Biedermann: Jaa, sie hat alle Grund zu feiern

Um Jeanette Biedermann ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Doch nun meldet sie sich zurück. Denn sie hat was zu feiern.

Vor drei Jahren brachte die heute 42-Jährige ihr erstes deutschsprachiges Album heraus. "Happy Birthday 'DNA'! Heute vor 3 Jahren kam mein erstes deutschsprachiges Solo-Album raus. Nachdem ich über 10 Jahre mit meiner Band 'Ewig' unterwegs war. Wie doch die Zeit vergeht", schreibt sie ganz stolz bei Instagram. "Ich fühl die Songs heute noch so als wär es erst gestern gewesen. Gerade 'Deine Geschichten' wird jedes Jahr um eine bestimmte Zeit sehr intensiv für mich."

Den Song "Deine Geschichten" hat sie ihrem Vater gewidmet. Dieser starb 2017. "Es gibt kein Thema, das mich in den letzten zwei Jahren mehr bewegt hat. Jetzt wollte ich so gerne für unsere Familie ein Lied schreiben, damit wir wieder glücklich sein können und habe mir lange das Herz aus der Brust gerissen, wie ich das sage und dann habe ich überlegt, was von ihm übrig bleibt – und das sind seine Geschichten", erklärte sie dazu 2019 in der Sendung "Sing meinen Song".