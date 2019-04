Jeanette Biedermann: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

Bei ist ordentlich was los! Nachdem es um die in den vergangenen Jahren eher ruhig war, ist die Sängerin mit ihrer Karriere momentan wieder auf der absoluten Überholspur. Aber auch privat scheint es bei Jeanette absolut super zu laufen...

Jeanette Biedermann feiert ihr Comeback

Nachdem Jeanette Biedermann in den Neunzigern als "GZSZ"- Schauspielerin sowie musikalisch absolute Mega-Erfolge feierte, zog sie sich in den vergangenen Jahren größten Teils aus der Öffentlichkeit zurück - bis jetzt! Ab 07. Mai feiert Jeanette nämlich ihr -Debüt und wird in der neuen Staffel der -Sendung " " wieder über die Fernsehbildschirme flimmern. Aber auch musikalisch will Jeanette wieder alles geben. So soll im Frühjahr ihr erstes Solo-Album nach zehn Jahren erscheinen. Doch wie sieht es eigentlich in ihrem Privatleben aus?

Jeanette Biedermann plaudert übers Baby

Seit 14 Jahren geht Jeanette mit ihrem langjährigen Freund und Musiker-Kollegen Jörg Weißelberg nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2012 gaben sich die beiden das Jawort. Doch wie sieht es eigentlich mit ihrer Familienplanung aus? Wünschen sich die beiden ein Baby? Gegenüber "Bild" erklärt Jeanette: "Wir möchten das nicht erzwingen und lassen es einfach auf uns zukommen" ebenfalls fügt sie hinzu: "Wenn sich der Wunsch erfüllt, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann eben nicht." Ein gemeinsames Baby schließen Jeanette und ihr Jörg also nicht aus. Wann es wohl so weit sein wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!