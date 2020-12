Jeanette Biedermann: Traurige Worte!

Bei "Brisant" spricht die 40-Jährige ganz offen über das Thema. Und wie sie damit umgeht. "Also es ist egal, was man anmacht, wo man hinschaut, es ist immer Corona, Corona, Corona. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich, so blöd das klingt, eine ´Corona-Auszeit´ nimmt auch hin und wieder, dass man auf andere Gedanken kommt, dass man sich fallenlässt, dass man mal abschaltet davon. Weil, ich finde, das ist ganz schön belastend."

Sie selber widmet sich ihrer Musik. Erst kürzlich brachte sie ihren neuen Song "10.000 Fragen" raus. Und die Fans freuen sich.

Denn auch wenn Konzerte und Co. aktuell nicht stattfinden können, leide wird es bei dem Ex-GZSZ-Star nicht. Und mit der neuen Musik lässt sie die Herzen ihrer Anhänger auch in dieser schweren Zeit höher schlagen...

Jeanette Biedermann sieht völlig verändert aus! Im VIDEO seht ihr die Bilder: