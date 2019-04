Reddit this

Schock-Nachricht für alle Jeanette Biedermann-Fans! Obwohl die Sängerin erst kürzlich ihr TV-Debüt bei "Sing my Song" bekannt gab, überrascht sie die Öffentlichkeit nun mit einer traurigen Beichte...

Oh je! Damit hätten die Fans von definitiv NICHT gerechnet! Eigentlich war Jeanette Biedermann mit ihrer Karriere momentan wieder auf der absoluten Überholspur. Doch jetzt der Schock...

Jeanette Biedermann: Dunkler Schatten über ihrem großen Glück

Jeanette Biedermann verkündet Karriere-Aus

Wie Jeanette nun via " " verkündet, gibt es für sie und ihre Band "EWIG" keine Zukunft mehr. Jeanette war sieben Jahre lang die Frontfrau der Band. An ihrer Seite standen dabei ihr Ehemann Jörg Weißelberg und der gemeinsame Freund des Paars Christian Bömkes. Doch nun die Hiobsbotschaft. Jeanette berichtet: "Ihr Lieben, ich muss euch jetzt etwas verkünden, weil ich möchte, dass ihr es als Erstes von uns erfahrt. Die Band EWIG wird vorerst auf Eis gelegt denn EWIG ohne Christian ist nicht mehr das Gleiche. Christian ist in unserer Band-Geschichte zweifacher Vater geworden und hat die Entscheidung getroffen, sein Leben seiner Familie zu widmen und sich von der Bühne zu verabschieden."

Jeanette fügt hinzu: "Für Jörg und mich ist es sehr schwer, aber wir sind eine Familie, und in einer Familie muss man die Herzens-Entscheidung eines geliebten Menschen akzeptieren." Ehrliche Worte, die zeigen: Jeanette behält auch in dieser schwierigen Situation einen kühlen Kopf und zeigt sich von ihrer gefühlvollen Seite. Auch ihre Followers sind von Jeanettes Worten absolut ergriffen...

Jeanettes Fans sind gerührt

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Jeanette mit ihren liebevollen Zeilen bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Die beiden Band-Alben bleiben ewig in meinem Herzen. Angetrieben von Liebe freue ich mich auf die neue Jeanette Platte. Alles Liebe an Christian und seine Lieben" sowie "Genauso ist es richtig, genauso ist es gut höre auf dein Herz und gehe den Weg den des dir zeigt ganz viel Liebe und Glück für deinen Weg Chris." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum.

Ein Glück, dass Jeanette im Frühjahr ihr erstes Solo-Album auf den Markt bringt. So fällt ihren Fans der Abschied von "EWIG" zumindest ein wenig leichter...