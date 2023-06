Jeanette Biedermann & Jörg Weißelberg: Ehedrama! Sie macht ein trauriges Geständnis

Jeanette arbeitete oft bis zur Belastungsgrenze. "In den 2000ern gab es wirklich Jahre, wo ich nicht ein einziges Wochenende mal frei hatte, also das war schon extrem", erinnert sie sich jetzt im Interview mit RTL. "Das hat mich auch irgendwann an einen Punkt geführt, wo ich wirklich ein richtiges Burnout hatte. Ich war dann nur noch krank. Eine Erkältung nach der anderen. Man wird so traurig. Man ist erschöpft. Ich war permanent müde, müde, müde."