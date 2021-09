Jeanette Zacarias Zapata: Box-Star stirbt kurz nach Kampf

Gegen Marie-Pier Houle hatte sie mehrere Kopfschläge kassiert - diese waren so heftig, dass sie wehrlos war. Noch im Ring erlitt sie einen Krampfanfall und hatte einen Hirnschaden, wie mehrere Medien berichten. Direkt danach kam die 18-Jährige in ein Krankenhaus - sie wurde in ein künstliches Koma versetzt, aber die Ärzte konnten sie nicht mehr retten. Die Mediziner konnten nur noch den Tod feststellen.