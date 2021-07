Jeff LaBar: Der "Cinderella"-Gitarrist ist tot

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Jeff LaBar! Der "Cinderella"-Gitarrist ist im Alter von nur 58 Jahren überraschend verstorben. Die traurige Nachricht wird von seiner Ex-Frau Gaile LaBar-Bernhardt gegenüber "TMZ" bestätigt. Offenbar wurde der Musiker am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Nashville aufgefunden. Zuvor hatten sich seine Freunde große Sorgen gemacht, weil sie eine Zeit lang nichts mehr von ihrem Kumpel gehört hatten. Eine Obduktion soll nun klären, woran Jeff gestorben ist.