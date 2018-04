Jenefer Riili: Beziehungsdrama in der Schwangerschaft!

Es war eine Mega-Überraschung, als Jenefer Riili und Matthias Höhn verkündeten, dass sie ein Baby erwarten. Doch anstatt auf Wolke Sieben zu schweben, scheint es um die Beziehung gerade gar nicht gut zu stehen. Sind die BTN-Stars etwa längst getrennt?

Jenefer Riili: So verläuft die Schwangerschaft!

Jenefer Riili bestätigt einen traurigen Vorfall!

Erst Anfang des Jahres verkündeten Jenefer Riili und Matthias Höhn, dass sie ein Paar sind. Kurz darauf überraschten sie ihre Fans mit der süßen Baby-News und einer Verlobung. Doch seit Wochen gibt es keine gemeinsamen Bilder mehr von Jenefer Riili und Matthias Höhn auf der Instagram-Seite der Schauspielerin. Die Fans sind verwirrt! "Bist du noch mit Matthias zusammen" oder "Man munkeln ihr hättet euch getrennt, ist da etwas wahres dran", haken sie bei der BTN-Beauty nach. Und sie liegen offenbar gar nicht so falsch...

Jenefer Riili konzentriert sich auf ihr Baby!

"desired.de" hat bei Jenefer Riili nachgefragt und die bestätigt die traurigen Neuigkeiten. "Leider gab es einen Vorfall, den ich erstmal verkraften muss. Im Moment kann ich noch nicht sagen, wo es mit Matthias und mir in Zukunft hingeht. Im Fokus steht jetzt erstmal einfach unser Baby und die bevorstehende Geburt. Daher bitte ich um Verständnis, dass wir uns aktuell nur darauf konzentrieren wollen und zu dem Thema nichts weiter sagen wollen", so der RTL II-Star. Was genau vorgefallen ist, verrät Jenefer nicht. Doch spätestens jetzt ist klar: Zwischen dem Paar läuft es gerade alles andere als rund...