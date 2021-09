Jenefer Riili: Flucht aus Deutschland - Sie erträgt es einfach nicht mehr

Jenefer will nicht zurück nach Deutschland

"Ich habe gar keine Lust. Ich bin in einer Mood, wo ich einfach weg sein will. Wo ich überall sein will, nur nicht da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Überlege jetzt schon wieder, was ich als Nächstes machen könnte mit Milan", klagt Jenefer in ihrer Instagram-Story.

Ein Fan rät ihr sogar dazu, sich eine neue Bleibe zu suchen, wenn sie es nicht mehr in ihrer alten Umgebung aushält. Doch das ist offenbar keine Option für die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin. "Ja, aber alleinerziehend, selbstständig, mit so vielen Tieren... Schwierig", antwortet sie geknickt. "Ich habe ja Gott sei Dank ab November neue Möbel. Ich weiß, dass es mir dann auch zu Hause besser geht", ist sie sich sicher.

