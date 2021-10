Jenefer Riili: "Let's Dance"-Hammer!

Tanzt Jenefer bald bei "Let's Dance"?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob man Jenefer bald wieder im Fernsehen sehen wird. "Wir werden einfach mal sehen, wo die Reise hinführt. Also ich will auf jeden Fall weitermachen, auch mit TV. Und mein größter Traum ist es einfach, bei 'Let's Dance' mitzumachen. Und ich habe mir auch vorgenommen, die so lange zu markieren, bis die mich sehen", gesteht die Ex-"BTN"-Darstellerin grinsend.

Bis es soweit ist, konzentriert sie sich aber lieber auf ihr Studium. Welchen Beruf sie danach ausüben will, weiß sie allerdings noch nicht. "Also ich habe schon eine Idee, aber keinen festen Plan", erzählt sie. Sie spiele sogar mit dem Gedanken, nach ihrem Abschluss auch noch Jura zu studieren. Wie spannend!