Jenefer Riili: So verläuft die Schwangerschaft!

Jenefer Riili hat vor wenigen Tagen die Bombe platzen lassen: Die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ ist schwanger.

Gemeinsam mit BTN-Kollege Matthias Höhn aka Pascal erwartet die Beauty ihr erstes Kind. „Meine Schwangerschaft verläuft bisher ganz gut und der Babybauch wächst von Tag zu Tag. Derzeit bin ich im sechsten Monat. Ich weiß auch schon, ob es ein Junge oder Mädchen wird, aber will es noch nicht verraten“, verriet Jenefer Riili bei der Vorstellung des neuen „Berlin – Tag & Nacht“-Buches im Shoppingcenter Alexa im Interview mit InTouch Online.

Und wann hat es zwischen Jenefer und Matthias gefunkt? „Es hat sich so mit der Zeit ergeben“, so die BTN-Darstellerin. In der Serie selber haben die beiden sehr wenig miteinander tun – das Berufs- und Privatleben kann das BTN-Paar gut trennen. „Wir können gut unser Privat- und Berufsleben trennen. Mich stört es auch nicht, dass er bei „Berlin – Tag & Nacht“ in der Serie mit jemand anderen zusammen ist. Ich habe da absolutes Vertrauen zu meinen Freund. Ich bin auch generell kein eifersüchtiger Typ“, so Jenefer Riili.

Noch vor der Geburt soll geheiratet werden

Die beiden haben sich sogar verlobt und wollen heiraten. „Noch vor der Geburt soll die standesamtliche Trauung stattfinden“, verriet uns Jenefer Riili. Und wie stellt sie sich ihre Hochzeitsparty vor? „Verrückt, lustig und vor allem wild. Ich bin nicht der Typ, der von einer langweiligen Trauung träumt. Die Zeremonie ist zwar meist immer gleich, aber unsere Hochzeitsparty soll der Knaller werden“, so Jenefer Riili.