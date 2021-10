Jenefer Riili: Versöhnliche Töne - Jetzt rudert sie zurück

Jenefer rudert zurück

Nun rudert Jenefer auf Instagram aber überraschend wieder zurück. "Habe ich am Sonntag emotional gehandelt? Ja. Habe ich jemals jemanden als 'schlechten Vater' bezeichnet? Nein. Will ich jemandem das Kind entziehen? Nein", schreibt sie in ihrer Story. Sie habe nie ein schlechtes Licht auf Matze werfen wollen und es war scheinbar auch nicht ihr Ziel, Hetze zu betreiben. Jenefer stellt klar, dass sie sich nur Gehör verschaffen wollte.

Auch mit der neuen Freundin von Matze will Jenefer kein Problem haben. Doch sie störe sich daran, dass Milan in einem fremden Bett und neben einer fremden Person schlafen musste. Für die Zukunft hat die Löwenmama nur ein Ziel: "Dass es Milan gut geht, er glücklich ist, er beide Elternteile hat und man sich an Vereinbarungen hält. Keine Druckmittel! Frieden."

