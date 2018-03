Jennifer Aniston & Brad Pitt: Hochzeit auf Hawaii!

Endlich gibt’s ein Happy End! Brad Pitt (54) und Jennifer Aniston (49) drücken bei ihren jeweiligen Scheidungen auf die Tube, um wieder frei füreinander zu sein. Denn schon im Sommer wollen sie sich das Ja-Wort auf Hawaii geben!

Brad Pitt und Jennifer Aniston: Jetzt spricht "Jen" Liebes-Klartext!

Plötzlich geht alles ganz schnell: Brad und Noch-Ehefrau Angelina Jolie (42) haben ihren Streit ums Geld und das Sorgerecht für die sechs Kinder überraschend beigelegt. „Sie können schon in den nächsten Wochen geschieden werden“, verrät ein Freund.

Brad Pitt machte viele Zugeständnisse an Angelina

Er will endlich frei sein für seine Jennifer. Die wiederum versucht gerade, ihren geschassten Noch-Ehemann Justin Theroux (46) zu einer raschen Eheaufhebung zu überreden. „Sie haben sich ja freundschaftlich getrennt“, so ein Hollywood-Insider. Ihr Glück: Da es in Kalifornien kein gesetzliches Trennungsjahr wie bei uns gibt, könnte diese Scheidung in einem sogenannten „vereinfachten Verfahren“ ganz schnell durch sein.

Warum die Eile? Brad und Jennifer, die von 2000 bis 2005 verheiratet waren, haben in den letzten Monaten klammheimlich wieder zusammengefunden – und sie wollen ihre neu erblühte Liebe mit einer Traumhochzeit besiegeln. „Die beiden planen im Sommer ein großes Fest auf Hawaii“, weiß ein Bekannter. „Es würde mich nicht wundern, wenn das eine Hochzeitsfeier wird.“ Wir sind gespannt!