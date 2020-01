Jennifer Aniston & Brad Pitt: Liebescomeback - 15 Jahre nach der Trennung!

und waren Hollywoods Traumpaar. 2000 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Doch fünf Jahre später folgte die Scheidung. Komplett abgerissen ist der Kontakt aber nie. Erst kürzlich wurde Brad auf dem 50. Geburtstag von Jennifer gesichtet. Jetzt enthüllt ein Insider Unglaubliches: Zwischen den beiden - soll wieder was laufen...

Brad Pitt meint es ernst mit Jennifer Aniston

Bei einer privaten Weihnachtsparty sollen sich die beiden wieder näher gekommen sein. "Er war der Letzte, der gegen 24 Uhr gegangen ist", verrät ein Kellner gegenüber "OK!". Angeblich will Brad jetzt sogar das alte gemeinsame Haus zurückkaufen. "Sobald das Haus wieder zum Verkauf stand, wusste Brad, dass er mit einem Kauf beweisen kann, wie ernst es mit ihr ist", so ein Bekannter.

Brad Pitt: Neues Liebes-Drama! Jetzt schlägt Angelina Jolie zurück

Reunion bei Jennifer Aniston und Brad Pitt

Wollen sie ihre Liebe bald endlich offiziell mache? Sieht ganz so aus. Gestern waren sowohl Jennifer als auch Brad waren für einen der begehrten nominiert. Sie als beste Hauptdarstellerin in der Dramaserie "The Morning Show" und er als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Kinofilm "Once Upon a Time... in Hollywood". Es war das erste öffentliche Zusammentreffen im Blitzlichtgewitter seitdem beide wieder Single sind. Wie das Portal "DailyMail.com" berichtet, saß das einstige Ehepaar zwar nicht am gleichen Tisch, jedoch nicht weit voneinander entfernt. Als er den Preis abräumte, konnte sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Wer weiß, vielleicht gehen sie bei der nächsten Verleihung ja gemeinsam über den Red Carpet…

Haben Jennifer und Brad eine heimliche Tochter? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: