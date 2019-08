Jennifer Aniston: Geniales Beauty-Geheimnis gelüftet!

Reddit this

Also doch! Nur guter Ernährung und regelmäßigem Sport hat es Jennifer Aniston also doch nicht zu verdanken, dass sie mit 50 fast noch genauso aussieht wie mit 30. Vergangene Woche wurde ihr Geheimnis gelüftet – da verließ sie ein Kosmetikstudio, das sich auf die sogenannten Kryo-Facials spezialisiert hat. Doch was ist das eigentlich?

Kälte gegen Falten

Die Haut wird mit eiskaltem Stickstoff bestrahlt (bis zu –180 Grad) – so wird die Kollagenproduktion angeregt, Falten gemildert und Pigmentflecken reduziert. Und zu Hause kann die Behandlung weitergehen: Jennifer hat sich für das „Cryo Freeze Tool“ der britischen -Expertin Georgia Louise entschieden. 125 Dollar kostet das Set mit zwei Rollstäben, die über Nacht im Kühlschrank gelagert werden.

Zur Anwendung rollt man die beiden Tools dann einmal täglich sanft über das ganze Gesicht – entweder pur oder in Kombination mit einem Gesichtsöl. „Wir müssen unsere Haut gut behandeln – so wie wir unsere Autos instandhalten, müssen wir es auch mit unserem Gesicht tun“, sagte Jen mal in einem Interview. Jetzt wissen wir auch, wie...