Jennifer Aniston: Ihr Privatjet musste notlanden

Schockmoment für Jennifer Aniston und Courteney Cox! Auf dem Weg in den Mexiko-Urlaub musste ihr Privatjet umkehren und notlanden!

Was für ein Schrecken für und ihre Freundinnnen!

Eigentlich wollte die -Schönheit mit elf ihrer engsten Freundinnen nur ein paar unbeschwerte Tage in der Sonne verbringen, doch auf dem Weg in den Urlaub verlor ihr Privatjet ein Rad!

Jennifer Aniston: Notlandung in ihrem Privatjet

Erst Anfang der Woche war es soweit: Jennifer Aniston feierte ihren 50. Geburtstag.

Von ihren Freundinnen, darunter auch "Friends"-Kollegin Courteney Cox und Jimmy Kimmels Ehefrau Molly Kimmel, wurde die Blondine zu diesem feierlichen Anlass mit einem Luxus-Wochenende in Cabo überrascht - doch gleich zu Beginn Geburtstagstrips erlebte die Hollywood-Runde einen echten Schockmoment!

Kurz vor der Ankunft von Anistons Privatjet im mexikanischen Promi-Urlaubsspot Cabo musste der Flieger umdrehen und nach Los Angeles zurückkehren: Laut US-Flugbehörde hatte die Maschine bereits beim Abflug ein Rad verloren, weshalb die Landung für zu gefährlich erklärt wurde.

Der Hollywood-Star musste demnach samt Gästen zurück nach Kalifornien fliegen und dort rund drei Stunden nach Abflug auf dem Flughafen Ontario 75 Kilometer östlich des internationalen Flughafens von Los Angeles notlanden.

Die Landung sei, wie Aufnahmen in den amerikanischen Medien beweisen, ohne Probleme verlaufen - die prominente Geburtstagsrunde musste sich anschließend jedoch in einem anderen Flieger erneut auf den Weg in das verzögerte Überraschungs-Wochenende machen...