Jennifer Aniston: Ist er ihre neue Liebe?

Huch, das sind definitiv überraschende Neuigkeiten von ! Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass Jennifer ihrem Ex Justin Theroux hinterher trauen würde, überrascht nun eine Meldung die Öffentlichkeit, in der darüber berichtet wird, dass Jennifer ihr Herz bereits an einen anderen Mann verschenkt haben könnte! Welch Sensation!

Jennifer Aniston: Gerüchte um Schwangerschaft verdichten sich!

Jennifer Aniston: Was läuft zwischen ihr und ihrem Trainer?

Wie nun eine Quelle dem "Starmagazin" berichtet haben soll, soll Jennifer einen heißen Flirt mit ihrem Box-Trainer Leyon Azubuike am Laufen haben. So heißt es: "Einige Freunde dachten, dass Jennifer nur etwas brauchte, um ihren Frust mit Justin abzubauen." Ebenfalls fügt diese hinzu: "Aber sie boxt immer noch. Jetzt glaubt jeder, dass es Leyon ist, der sie zum Strahlen bringt!" Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf "Jen" werfen. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Jennifer Aniston: Das ist die ganze Wahrheit!

Obwohl sich ihre Fans für "Jen" sicherlich freuen würden, wenn sie einen neuen Mann in ihrem Leben hätte, dementiert das Management der Beauty alle Liebes-Gerüchte. So soll dieses gegenüber "HollywoodLife" erläutert haben, dass es keine Liebesbeziehung zwischen Jennifer und ihrem Trainer geben soll. Ob uns Jennifer demnächst dennoch mit einem neuen Mann in ihrem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein...