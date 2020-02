Jennifer Aniston: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht mit den Männern. Sieben Jahre war sie mit verheiratet - bis er sich in seine Kollegin verliebte. Einige Zeit später verschenkte Jennifer ihr Herz an Justin Theroux. Doch auch die Ehe zerbrach. Aktuell ist die 51-Jährige Single. Mit der Baby-Planung hat sie aber trotzdem noch nicht abgeschlossen...

Jennifer Aniston wünscht sich Kinder

Im Gespräch mit dem "Interview Magazine" plaudert Jennifer jetzt aus dem Nähkästchen - und verrät, wie sie sich ihre Zukunft ausmalt. "Es ist eine Vorstellung in meinem Kopf: Ich höre und sehe das Meer, ich höre Lachen und ich sehe Kinder um mich herum, ich höre das Eis im Glas klimpern, ich rieche, wie Essen gekocht wird. Das ist dieser zufriedenstellende Gedanke in meinem Kopf."

Was läuft mit Ex-Mann Brad Pitt?

Alles was fürs Kinderkriegen jetzt noch fehlt ist der richtige Mann. Ist der vielleicht sogar schon in Sicht? Schließlich brodelt die Gerüchteküche seit Wochen, dass Jennifer und Brad einen Neuanfang wagen. Bei den Screen Actors Guild in Los Angeles wurden die beiden ziemlich vertraut abgelichtet. Und dann trafen sie sich angeblich vor kurzem nach der Oscar-Verleihung bei der After-Show-Party von Talentmanager Guy Oseary. Ob da wirklich wieder was läuft? Das wissen die beiden wohl nur selber...

