Jennifer Aniston & Justin Theroux: Liebes-Drama zu Silvester

Ganz blöde Woche für Jennifer Aniston: Erst machen böse Trennungsgerüchte die Runde, dann tauchen pikante Fotos von ihrem (Noch-)Ehemann auf...

Jennifer Aniston und Justin Theroux: Eifersüchtig auf seine Ex-Freundin

Wieso musst du dich immer mit anderen Frauen treffen? Diese Frage sorgt zwischen Jennifer Aniston (48) und ihrem Mann Justin Theroux gerade für ordentlich Ehe-Zoff. Denn der 46-Jährige wird dauernd mit anderen Damen bei Kaffee-Pausen, Dinner-Dates und VIP-Partys erwischt. Und das findet Jen überhaupt nicht lustig – vor allem, weil die Stimmung zwischen den beiden derzeit ohnehin alles andere als rosig ist.

„Es kriselt schon seit Monaten. Jennifer ist rasend eifersüchtig auf seine ganzen Freundinnen. Sie kann da nicht über ihren Schatten springen. Dazu hat ihr Brad Pitt mit seiner Affäre zu sehr das Herz gebrochen“, packt eine enge Freundin aus. „Sie würde Justin gerne vertrauen, tut sich damit aber sehr schwer.“ Sie hatte sogar schon ihre gute Freundin Courteney Cox gebeten, ein Auge auf Justin zu haben, wenn sie in New York ist. Weiterer Knackpunkt: Jen und Justin verbringen die meiste Zeit rund 4500 Kilometer voneinander entfernt: Sie lebt in ihrer Mega-Villa mit Ausblick auf Beverly Hills.

Justin liebt seine Bude in Greenwich Village, New York

„Wo sie wohnen wollen, ist ein ständiger Streitpunkt zwischen ihnen“, heißt es aus ihrem Bekanntenkreis. „Justin war am Anfang häufig bei ihr in Beverly Hills, kommt aber mit dem Hollywood-Lifestyle nicht zurecht.“ Weil die beiden sich in den letzten Monaten so gut wie gar nicht gesehen haben (er dafür aber dauernd andere Frauen), gab es schon Gerüchte, dass die Ehe am Ende sei. Da dämmerte selbst Justin: Das geht gar nicht! Folge: Er hopste endlich mal in einen Flieger nach L.A. und eilte an Jens Seite. Ein bisschen die Wogen glätten und weg aus dem Dunstkreis der anderen Frauen. Die will Jen in Zukunft übrigens auch persönlich auf Abstand zu ihrem Liebsten halten: Sie hat gerade einen Vertrag mit Apple unterschrieben für zwei Staffeln einer neuen TV-Show. Drehort: New York...