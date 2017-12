Jennifer Aniston: Trennung von Justin Theroux

Diese News bricht vielen Fans das Herz! Jennifer Aniston und Justin Theroux sollen sich laut amerikanischen Medien getrennt haben! Und zwar schon vor Monaten!

Jennifer Aniston und Justin Theroux: Trennung im September?

Justin Theroux soll Jennifer Aniston bereits im September verlassen haben. Man hat das Paar auch seit Monaten nicht mehr gemeinsam gesehen! Wie es heißt, wohnt der Schauspieler schon wieder alleine in seinem Apartement in New York. "Justin hat Jen vor drei Monaten verlassen. Er verbringt die meiste Zeit in seiner Wohnung in Greenwich Village. Es ist vorbei", verrät ein Insider im Interview mit "Enterpress News".

Jennifer Aniston: Ist der Job Schuld?

Immer wieder gab es Gerüchte über eine Trennung! Besonders als sich Brad Pitt und Angelina Jolie trennten, wurde viel gemunkelt. Doch jetzt verdichten sich die Spekulationen immer mehr. Doch nicht etwa Brad soll der Grund sein. Jennifer Aniston ist ein Workaholic, Justin ein Familienmensch - ihre Ansichten waren offenbar zu unterschiedlich. "Sie haben lange versucht, einen Kompromiss zu finden. Es war vergeblich, weil sie vom Typ her einfach viel zu verschieden sind. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, ehe sie ihre Trennung offiziell machen", so der Insider weiter.