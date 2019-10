Jennifer Aniston und Brad Pitt: Geheime Tochter aufgetaucht!

und Jennifer Aniston haben offenbar all die Jahre ein großes Geheimnis gehütet. „Ja, ich bin ihre Tochter“, gesteht Cali Scheldon (17) jetzt. Doch wer ist der Teenager und warum haben Brad und Jennifer ihn so lange versteckt? Cali Sheldon verkörperte in der Serie „Friends“ gemeinsam mit Zwillingsschwester Noelle „Emma“, die Tochter der „Rachel“-Darstellerin.

Jennifer Aniston und Brad Pitt wünschten sich ein Kind

Brad Pitt und sollen so vernarrt in die Kleine gewesen sein, dass sie sie fortan als ihre „Tochter“ bezeichneten. Und vielleicht gibt es bald sogar ein Wiedersehen: Eine "Friends"-Reunion steht an! "Also ich würde es machen!“ Dieser knappe Satz von Jennifer Aniston in der Talkshow von hat im Serienfans weltweit in einen Glücksrausch versetzt. „Warum nicht?“, plapperte Jen weiter. „Die Mädels würden es machen und die Jungs auch. Da bin ich mir sicher!“

Geht die Hitserie „Friends“ (lief von 1994 bis 2004) also tatsächlich bald weiter? Wer weiß, vielleicht ist neben Lisa Kudrow (55), David Schwimmer (52), Matt LeBlanc (51), Matthew Perry (49) und Courteney Cox (55) ja auch Ex-Serien-Kind Cali dabei...