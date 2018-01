Jennifer Aniston und Justin Theroux: Getrennte Wege!

Wenn man im Film-Business arbeitet, ist man oft an vielen verschiedenen Orten unterwegs. Wenn man dann auch noch einen Partner hat, der das gleiche macht, wird es manchmal schwierig.

So auch bei Jennifer Aniston und ihrem Ehemann Justin Theroux. Ständig befinden sich die beiden auf vollkommen verschiedenen Orten der Erde - er in Ungarn, sie in Atlanta, er in Montreal, sie in Bel Air und immer so weiter. Jen und Justin sagen zwar, dass sie einen Rhythmus ausgearbeitet haben, mit dem beide glücklich sind ohne sich dauerhaft zu sehen, aber ein Insider weiß: "Die Ehe bröckelt!" Denn alles sieht irgendwie eher danach aus, als würden beide seperate Leben führen und keine Ehe.

Trotz wenig Zweisamkeit geht es in den Urlaub mit Freunden

Auch ungewöhnlich ist, dass wenn die beiden dann mal zu zweit sein können, sie das offensichtlich nicht wollen. In ihren Neujahres-Urlaub nach Mexico, drei Monate nachdem sie sich endlich wieder sahen, flogen sie nicht alleine. Nein, anstatt ihre so spärlich gesähte Zweisamkeit zu genießen, nahmen Jen und Justin tatsächlich eine Gruppe Freunde (unter anderem Jason Bateman) mit in ihren Urlaub. So, als würden die beiden gar keine Zeit zu zweit genießen wollen.

Auch in ihre Flitterwochen, kurz nach der Hochzeit, nahmen die beiden Freunde mit. Schon ein wenig ungewöhnlich, wo das doch eigentlich die Zeit ist, in der man niemand anderen als den Partner um sich haben möchte...

So ganz wirkt dieses Szenario zumindest nicht wie eine glückliche Ehe. Und auch sonst scheinen die beiden ziemlich wenig gemeinsam zu haben: Sie entspannt lieber in LA, er in New York, beide haben wenig gemeinsame Interessen und anscheinend auch vollkommen andere Lebensstile, so ein Insider.