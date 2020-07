Jennifer Aniston: Veganer Schoko-Kirsch-Smoothie mit Mandeln

Doch natürlich achtet Jennifer auch stark auf ihre Ernährung! In einem Interview mit "Radio Times" verriet sie 2019, dass sie sich an die 16:8-Methode hält, um schlank zu bleiben. Dabei wird 16 Stunden lang gefastet. In einem Zeitfenster von 8 Stunden darf die 51-Jährige dann ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Dadurch verschiebt sich ihr Frühstück einfach etwas weiter nach hinten. Um trotzdem auf nichts zu verzichten, gönnt sich die "Friends"-Ikone in ihrem Zeitfenster die Dinge, auf die sie Lust hat. Zum Beispiel ihren veganen Schoko-Kirsch-Smoothie! Wir verraten euch das leckere Rezept, das sie im Gespräch mit der amerikanischen "InStyle" ausplauderte!