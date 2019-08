Jennifer Aniston: Wieder vereinigt mit Justin Theroux!

Der Schmerz hat sie wieder zusammengebracht. Am vergangenen Sonntag verstarb Jennifers geliebte Dolly. Die weiße Schäferhündin wurde 2006 von Jen (50) adoptiert – und war für sie ein geliebtes Familienmitglied. Doch als Dolly ihren letzten Atemzug tat, war Jen nicht alleine. „Dolly war von ihrer ganzen Familie umgeben“, bestätigt Justin Theroux, der extra von New York nach L.A. gekommen war, um seiner Ex-Frau beizustehen, Trost zu spenden – und mit ihr eine Trauer-Zeremonie nach indianischer Tradition zu organisieren: Gemeinsam wickelten sie die Hündin in eine Wolldecke, dekorierten sie mit Blüten und zündeten Weihrauch an.

Die Bilder davon lud Justin kurz darauf auf Insta hoch und versah sie mit diesen rührenden Worten: „Heute Abend bei Sonnenuntergang, nach einem heldenhaften Kampf, hat Dolly, unser loyalstes Familienmitglied und unsere Beschützerin, ihr Schwert und Schild niedergelegt.“ So traurig die Nachricht ist – sie ist gleichzeitig eine kleine Sensation.

Justin Theroux und Jennifer Aniston nähern sich an

Denn nach der offiziellen Trennung Anfang 2018 galt der Kontakt zwischen dem Ex-Paar als abgebrochen. Nicht mal zu ihrem 50. Geburtstag im Februar reiste Justin zu Jennifers Riesensause in L.A. an, gratulierte nur via . Dabei waren die beiden sechs Jahre lang glücklich zusammen, nachdem sie sich 2012 bei den Dreharbeiten des Films „Wanderlust“ kennengelernt hatten. 2015 feierten sie dann Hochzeit. Ihre Liebe zerbrach letztendlich an der Entfernung: Justin verbrachte die meiste Zeit in New York. Jen, die den Big nicht ausstehen kann, saß alleine im gemeinsamen Haus in . Was die beiden trotzdem immer verband, war die Liebe zu ihren Tieren – und genau diese bringt die beiden jetzt offensichtlich wieder zueinander…