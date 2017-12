Jennifer Frankhauser: Emotionale Weihnachtsüberraschung

Dieses Weihnachtsfest war für Jennifer Frankhauser besonders emotional, denn zum ersten Mal war ihr geliebter Papa nicht mit dabei.

In den vergangenen Wochen zeigte sich die 25-Jährige immer wieder von ihrer verletzlichen Seite und hätte sich manchmal am liebsten unter der Decke verkrochen. Als sie an Weihnachten völlig traurig nach Hause kam, erwartete sie allerdings eine große Überraschung.

„Womit hab ich das verdient?“, schreibt sie auf ihrem Snapchat-Account zu einem Schnappschuss, auf dem haufenweise Geschenke zu sehen sind. „Ich kam gerade ganz geknickt bei Mama an und dann das. Ihr habt mir soooo viele Sachen zu ihr geschickt und mich richtig überrascht. Danke, dass ihr mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habt.“

Ein Geschenk hat der hübschen Tochter von Iris Klein allerdings besonders gefallen: Ein selbstgebastelter Kalender, in den viele Fotos von Jenny und ihrer Hündin reingeklebt wurden. „Einfach wunderschön“, schreibt sie gerührt. Mit dieser Weihnachtsüberraschung hatte Frankhauser wohl wirklich nicht gerechnet!