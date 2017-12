Jennifer Garner & Ben Affleck: Süße Liebes-News zu Weihnachten

Jennifer Garner verbringt gerade viel Zeit mit ihrem Ex – und strahlt verdächtig...

Sie sehen aus wie jede andere Familie, die gerade auf der Suche nach der passenden Nordmanntanne fürs Weihnachtsfest ist: Schauspielerin Jennifer Garner und ihr Ex Ben Affleck schlenderten vergangene Woche entspannt mit ihren Kids über den Tannenbaum-Markt in Brentwood, L.A. Die Stimmung: wohlig warm wie Glühwein! „Man hatte echt den Eindruck, sie seien wieder zusammen“, schwärmte auch ein Augenzeuge.

Oha, gibt’s da ein Liebes-Comeback?

Die 45-Jährige klagte jüngst ja schon öffentlich: „Ich hätte mir das Single-Leben niemals selbst ausgesucht. Seit der Trennung habe ich keine anderen Männer gedatet.“ Ein Wink mit dem Zaunpfahl für ihren Ex, dass er ruhig noch mal einen Vorstoß wagen solle? Ben zögerte jedenfalls nicht lange und sammelte die ganze Family mit seinem silbernen Chrysler zu einem harmonischen Ausflug ein. „Er will unbedingt wieder mit Jennifer zusammen sein. Ben bereut die Scheidung und tut alles dafür, dass Jen ihn zurücknimmt“, verriet auch ein Freund des Paares.

Ben Affleck zeigt sich mit seiner neuen Freundin

Alles – das bedeutet vor allem: seine Freundin Lindsay Shookus, auf die Jen nicht gerade große Stücke hält, erst mal auf Abstand zu halten. Emotional, aber erst recht räumlich: Lindsay wohnt in New York – sie suchte sich dort gerade erst eine neue Bleibe auf der Upper West Side – während er in L.A. in der Nähe seiner Familie bleibt. So lassen sich auch die Umzugskisten schnell zurück ins Familienheim schleppen, wenn Jen mit dem Schlüssel winkt. Vielleicht zu Weihnachten? Einen gemeinsamen Baum haben sie ja schon...

Bens Freundin zieht den Kürzeren

Ben ist (noch) mit TV-Produzentin Lindsay Shookus liiert, die Jen ein Dorn im Auge ist – nicht nur aus Eifersucht. Denn Lindsay gilt als Partygirl, das gerne mal einen über den Durst trinkt. Nicht ideal für Ben, der sich wegen Alkohol immer wieder in Therapie begab. Jen stand ihm dabei immer unterstützend zur Seite...