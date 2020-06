Jennifer Garner: Celebrity-Mutter des Jahres 2012

In einem Interview mit dem Magazin hatte Garner erst wenige Monate vorher über ihren Balanceakt zwischen Karriere und Familie geredet und dabei gestanden, dass sie eigentlich keinen richtigen Plan hat: "Jeden Tag sieht man sich einfach den Tag an, die Woche und versucht, die Energie gut zu verteilen, die man hat. Heute bin ich beispielsweise hier beim Interview und ich freue mich riesig darüber, ich weiß, dass mein Mann zuhause mit den Kindern ist. (...) Und Morgen tauche ich wieder ins Familienleben ein", gab sich Garner spontan und begeisterungsfähig. Den Sieg schaffte die Schauspielerin auch durch ihre Garderobe und ihre gegebene Schönheit, so wurde sie dieses Jahr vom "People"-Magazin auch zur schönsten Frau aller Altersklassen gewählt, was für 40-jährige Mütter sprechen dürfte. Garner überrundete mit dem ersten Platz als beste Promi-Mama Reese Witherspoon, die sich ähnlich wie Garner eine Schauspiel-Auszeit für ihre Familie genommen hatte. Auf den dritten Platz wurde die frisch gebackene Mutter Beyoncé gewählt und auf Platz Nummer Vier und Fünf kamen Jessica Simpson und Jessica Alba, die vielleicht nicht mehr so oft vor der Kamera erscheint, dafür jedoch eine Produkt-Linie für Mütter unter dem Namen "The Honest Company" auf den Markt brachte. © WENN