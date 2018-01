Jennifer Garner: Foto aufgetaucht! Ihre Fans sind geschockt!

Jennifer Garner ist eine echte Hollywood-Beauty. Ihr makelloses Aussehen begeistert viele Fans. Doch jetzt der Schock: Auf "Instagram" zeigt sich die Schauspielerin mit einem komplett veränderten Look. Ihre Typveränderung ist so krass, dass sie ihre Followers fast nicht wiedererkannt hätten. Was ist los mit Jennifer?

Carmen Geiss in Trauer! Tragischer Todesfall

Jennifer Garner schockt mit "Instagram"-Post

Der neuste "Instagram"-Post von Jennifer Garner sorgt bei ihren Followers für reichlich Aufsehen. Ihre Fans sind am Grübeln. Ist das wirklich Jennifer? Der Hollywood-Star präsentiert sich nicht nur mit einer neuen Frisur, sondern zeigt sich als Mann. Mit Bart, Kurzhaarfrisur und buschigen Augenbrauen ist Jennifer nicht mehr wiederzuerkennen. Ist das die Vorbereitung für ein neues Projekt der 45-Jährigen?

Jennifer Garners Fans sind geteilter Meinung

Der neuen Typveränderungen treten Jennifers Fans mit geteilter Meinung gegenüber. Während einige begeistert kommentieren: "Wundervoll Jen" sowie "Einfach nur Wow", schreiben andere geschockt: "Bitte nicht" sowie "Sag bitte, dass es ein Scherz ist." Warum Jennifer sich in einen Mann verwandelte, ist noch nicht bekannt. Wir können also gespannt bleiben.