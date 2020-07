Jennifer Garner: Power-Woman-Workout! So hält sich die Hollywood-Beauty fit!

Regel Nummer eins: Sport heißt Spaß! "Wenn man erst mal etwas gefunden hat, was einem beim Workout ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sollte man nicht damit aufhören!", rät sie. Für die Schauspielerin ist das ein Mix aus Boxen, Dance Cardio, Gewichtetraining und Trampolin – eben alles, was viel Energie fordert, aber man trotzdem gut schaffen kann. Habt ihr außerdem schon mal ihre krassen Oberarme ausgecheckt? Um die zu bekommen, drückt sie 7 kg auf jeder Seite und versucht so viel wie möglich mit ihrem Eigengewicht zu trainieren – Planks und Co. gehören für sie einfach dazu.