Jennifer Garner: Sie liebt Ben Affleck immer noch!

Wirklich abschließen kann Jen mit ihrer alten Liebe aber offenbar nicht!

In einem Interview mit „Vanity Fair“ sprach die Schauspielerin nun erstmals offen über ihre gescheiterte Beziehung mit Ben Affleck und verriet, wie sehr sie noch immer an ihrem Ex hängt, mit dem sie 10 Jahre lang glücklich verheiratet war. Bei den bewegenden Worten bleibt wohl kaum ein Auge trocken:

„Ich habe nicht den riesengroßen Filmstar geheiratet, sondern ihn.Und ich würde zurückgehen und diese Entscheidung noch einmal treffen. Ich bin den Strand zu ihm herunter gerannt und ich würde es wieder tun.“, erklärte die 43-Jährige und bezeichnete Ben Affleck als „die Liebe meines Lebens“.

Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, die sie nach wie vor zusammenschweißen. Doch glaubt man Jennifers rührenden Aussagen, dann scheint sie noch längst nicht über die Trennung von Ben Affleck hinweg zu sein. Offenbar liebt sie ihn noch immer aus ganzem Herzen. „Egal wo wir sind, er ist immer die brillianteste, charismatischste und großzügigste Person von allen. Er ist einfach ein schwieriger Typ. Ich sage immer 'Wenn seine Sonne auf dich scheint, dann fühlst du sie.' Doch wenn sie an einem anderen Ort scheint, dann ist es kalt.“